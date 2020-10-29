بعد الجدل الذي أثارته الممثلة المصرية ياسمين صبري بحديثها عن فيروس كورونا، وأن الأقوى سيبقى على قيد الحياة، وآرائها عن قضايا المرأة التي يعتبرها كثيرون غير مُوفقة، خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، تصدّر وسم “ياسمين صبري اخرسي” الترند في مصر.
وطالب المتابعون ياسمين الإكتفاء بالظهور على السجادة الحمراء، من دون الإدلاء بالتصريحات، وهو أمر كان الجمهور قد طالب به الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب سابقاً أيضاً، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.
وكانت صبري قد نفت في الأيام الماضية شائعة حملها، من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.
وخطفت صبري الأنظار في مهرجان الجونة بفستان باللون النيلي مرصع بالأحجار، وزينت عنقها بعقد رائع الجمال، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة ملائمة للفستان، كما جاء ماكياجها بسيطاً وناعماً.
بعد الجدل الذي أثارته الممثلة المصرية ياسمين صبري بحديثها عن فيروس كورونا، وأن الأقوى سيبقى على قيد الحياة، وآرائها عن قضايا المرأة التي يعتبرها كثيرون غير مُوفقة، خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، تصدّر وسم “ياسمين صبري اخرسي” الترند في مصر.