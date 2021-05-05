فاجأت أيقونة الجمال الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الموثّق بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” بإطلالة جديدة اختارتها بدرجات اللون البنفسجي، ولاحظ المتابعين أنها قامت بنشر وحذف المنشور ثلاث مرات، وتبين لاحقًا أنها كانت تحاول إعادة ترتيب عرض الصور عبر إنستجرام، بحيث تبدو الإطلالة الأجمل في مقدمة ألبوم الصور.

وكان اللافت أن تظهر ياسمين بهذه الإطلالة بعد أسبوع على إعلان حدادها على جدتها، حيث أعلنت الفنانة وفاتها في مطلع الأسبوع الماضي، وأطلقت عليها لقب: “أمها الثانية”، وكشفت أنها من تولت تربيتها وكانت في مقام والدتها الثانية، ولم تكشف ياسمين سبب الوفاة أو موعد ومكان قبول العزاء.

وكانت ياسمين صبري قد أعلنت نبأ الوفاة، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات “تويتر“، قائلةً: “توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله”

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يُذكر أن ياسمين بدأت مسيرتها الفنية في عام 2014 من خلال مسلسل “جبل الحلال” وأيضاً شاركت في الكثير من الأعمال الأخرى المميزة، وأيضاً في عام 2020 تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وحفل الزفاف وعقد القران اقتصر على دائرة صغيرة من الأهل والمعارف، وهذا بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

في سياقٍ آخر، نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة صورة له مع زوجته ياسمين صبري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وبدا الزوجان سعيدان، وعلّق على الصورة: “زوجتي الجميلة”، وارتدت ياسمين في الصورة فستان ميدي بنقشة الفهد، ما فتح باب التعليقات من قبل الجمهور على اطلالة ياسمين صبري وقالوا لأحمد “تموت أنت في التايجر يا أبو هشيمة”.

وعلي الصعيد الفنى، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري بالموسم الرمضانى الماضي 2020، ”مسلسل فرصة تانية” الذي شاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وإداورد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ومحمود البزاوي وأحمد الشامي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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