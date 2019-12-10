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ياسمين صبري بإطلالة جذابة على السرير!

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ياسمين صبري

ياسمين صبري

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة وجذابة كعادتها.

وارتدت ياسمين صبري خلال الصورة فستان أسود شفاف ظهرت من خلاله في كامل أناقتها بينما كانت تجلس على السرير، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

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❤️ 🇸🇦 ❤️ حبيباتي @nora1352 @hanansharaf_hs @ghadeer_abuzaid

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وكانت ياسمين صبري تعرضت مؤخرا لهجوم من المخرج محمد سامي في تصريحات له، بعد أن وصفها بأنها لا تتقن الحديث، كما هاجم أيضا الفنانة نسرين أمين.

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