تواصل الفنانة المصرية ياسمين صبري بإبهار متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر جلسات التصوير التي تخضع لها مؤخرا وتشاركها على حساباتها.

في احدث هذه الجلسات أطلت ياسمين صبري باطلالة مميزة بفستان أخضر من تصميم نيكولا جبران في حفل مجوهرات كارتييه في إيطاليا.

وكانت ياسمين صبري قد كشفت في وقت سابق تفاصيل ارتدائها أغلى عقد في العالم، بعد حصولها عليه من دار Cartier إثر تعيينها سفيرة حملة Panthere de Cartier في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت ياسمين صبري، أن العقد غير مخصص للبيع مطلقًا، وأن قصته تعود إلى الممثلة والمطربة المكسيكية ماريا فيليكس María Félix التي كانت تمتلك تمساحين.

من ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “سكرين شوت” يتضمن منشورا لحساب يحمل اسم عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز ، تتهم فيه ياسمين صبري بتقليدها، وزاد من انتشار الصورة أن حسابا موثقا بالعلامة الزرقاء يحمل اسم ياسمين صبري، بادر بالتعليق على الاتهام، مؤكدا أن ياسمين لا تتنافس مع أحد.

لكن تبين أن الحساب المنسوب لعارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، موجود بالفعل على موقع الفيس بوك، ولكنه مجرد صفحة غير رسمية، نشرت صورة لجورجينا مع رسالة موجهة إلى صفحة ياسمين صبري على الفيس بوك تقول: كوني نفسك وليس أنا.