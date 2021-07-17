حرصت، الفنانة المصرية ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها من اجازتها التي تقضيها مع زوجها رجل الاعمال المصري أجمد ابو هشيمة وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت بإطلالة صيفية ساحرة.



وظهرت ياسمين صبري من داخل يخت زوجها خلال قضائها الإجازة الصيفية وهي ترتدي فستانا أنيقا وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



واعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها على المكياج الناعم والإكسسوارات البسيطة، والشعر المنسدل على كتفيها.

وكانت ياسمين صبري، قد لمحت للإعلان عن مفاجأة أمام جمهورها خلال الأيام المُقبلة، لم تكشف عنها حتى الآن.

ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

وطرحت ياسمين، سؤالين أمام جمهورها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: “‏ما هو الشيء والشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة؟”.

ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

وأضافت في تدوينة أخرى: “‏ما هي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلى في عالمي؟”.