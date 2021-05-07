أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل بأحدث إطلالاتها، بعدما نشرت مجموعة من الصور على حسابها على انستغرام في اول ظهور لها بعد وفاة جدتها منذ ايام.

و بدت ياسمين صبري، في الصور، وهي تجلس في طائرتها الخاصة مرتديةً قميصاً وسروالاً باللون الابيض، حيث أثارت الصور إعجاب الكثيرين من متابعيها..

وكانت ياسمين صبري قد تعرضت للانتقاد بعد نشرها صور لها ظهرت فيها بإطلالة باللون الليلكي حيث أبدى الكثير من المتابعين استغرابهم ارتداءها ملابس بهذا اللون الصارخ فيما جدّتها توفيت منذ مدة قصيرة.

ويُشار إلى أن ياسمين صبري أعلنت في آخر نيسان/ أبريل الماضي (2021) وفاة جدّتها التي تعتبرها بمثابة والدتها الثانية، وكتبت على حسابها الخاص في تطبيق (تويتر): “توفيت اليوم جدّتي كريمة وأمي الثانية التي ربّتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله”.

ويُذكر أنها غابت عن الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الحالي، إلا أنها ظهرت على الشاشات في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات إلى جانب الفنان أحمد أمين، غير أن الشركة استعاضت عنها بحملة أخرى للفنانة نانسي عجرم بمشاركة النجم أمير كرارة.