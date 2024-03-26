تحدثت الفنانة ياسمين صبري خلال لقائها ببرنامج “Big Time Podcast” تقديم الإعلامي عمرو أديب والنجمة أصالة، عن الأسباب التي تجعلها تبكي.

ياسمين صبري تكشف سر بكائها

وقالت ياسمين: “بعيط من كرم ربنا معايا، لسة امبارح كنت بدمع، الإنسان لما بيكون ربنا حبه .. حياته بتكون سلسة وفيها مرونة”.

وتابعت: “أكيد بحزن .. لما جدتي توفيت بسبب الكورونا، كانوا في الأول بيقوليلي نروح المقابر نزورها، أقولهم لأ علشان هي مش هناك، أروح المقابر ليه؟، هي في حتة أجمل.. أجمل الموضوع هي في حتة أحلى، أنا ليه أروح الترب”.

وأضافت: “أنا جدتي بكلمها في أي وقت وهي في البرزخ ..مكان أجمل من الدنيا بكتير، لكن مروحش الترب، والدنيا تسامح واستسلام، وحاول تكون إيجابي على قد ما تقدر”.

يستضيف برنامج “Big Time Podcast” نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري

الشركة المنتجة كشفت عبر حسابها بـ«إنستجرام»، عن البرومو الرسمي لمسلسل “رحيل” بطولة ياسمين صبري، الذي من المقرر أن يشارك في الجزء الثاني من الماراثون الرمضاني 2024.

وتقع ياسمين خلال أحداث العمل بحب الشاب الذي يؤدي شخصيته أحمد صلاح حسني، وهو من الإسكندرية ويمتهن تجارة الخشب، لتقع بالعديد من الأزمات والصعوبات التي تغير مجرى حياتها.

ومسلسل “رحيل” الذي يتألف من 15 حلقة، هو من بطولة: ياسمين صبري، أحمد بدير، حازم سمير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، هاجر الشرنوبي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، ليلى حسين، مي القاضي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

بهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث عرض آخر أعمالها “ فرصة ثانية “ في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم “ أبونسب “.

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