تألفت الفنانة المصرية ياسمين صبري بمجموعة صور جديدة شاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعية من اجازتها الصيفية التي تقضيها مع زوجها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة بسيطة حيث كانت ترتدي سترة غرق حمراء وتضع يدها على شعرها المبلول اثناء ممارستها احدى الرياضات المائية.

وكانت ياسمين صبري قد شاركت قبل ذلك صورة لها ظهرت فيها بفستان صيفي انيق من داخل يخت زوجها.

هذا وما زال جمهور ياسمين صبري، ينتظر الإعلان عن المفاجأة التي لمحت للكشف عنها خلال الأيام المُقبلة بعد طرحها سؤالين أمام جمهورها، عبر حسابها على تويتر، حيث علقت: “‏ما هو الشيء والشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة؟”.

ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

ثم أضافت في تغريدة أخرى: “‏ما هي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلى في عالمي؟”.

ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021