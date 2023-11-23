شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة لقطات من أحدث ظهور لها.

إطلالة طفولية لـ ياسمين صبري

وفي تلك الصور، ظهرت ياسمين صبري أمام إحدى الألعاب وهي داخل ملاهي وينتر وندرلاند البريطانيه

واتدت إطلاله كاجول جذابة فارتدت جيبه قصيرة من اللون الوردي ونسقت معه بلوفر من اللون الأبيض وارتدت جاكت من اللون البيج واعتمدت ان يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم.

تفاعل الجمهور مع هذة الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها، خاصة وأنها كانت إطلالة عفوية وشبه البعض ظهورها بعفوية ومرح الطفولة.

ياسمين صبري في انتظار فيلمها الجديد مع محمد إمام

تنتظر ياسمين صبري عرض “فيلم أبو نسب” مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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