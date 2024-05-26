حضرت الفنانة ياسمين صبري بعض فعاليات الدور الـ77 من مهرجان كان السينمائي.

أطلت ياسمين صبري بـ3 إطلالات جاءت متشابهة بشكل كبير.

إطلالات ياسمين صبري في كان

إطلالات ياسمين صبري بتوقيع مصمم الأزياء جان بيير خوري، الذي تتعاون معه منذ فترة، مع ألوان الأحمر والأسود والفضي.

ياسمين صبري اختارت التصميم المفضل لها وهو الأكتاف المكشوفة، لكنها وقعت في فخ التكرار فكانت الـ3 إطلالات متشابهة.

فستان أحمر بلا أكمام، والثاني فستان أسود مزين بتطريزات فضية، والثالث فضي يشبه كثيرا الفستان الثاني في قصته، وتزينت بمجوهرات من Chopard.

ووقعت ياسمين صبري في نفس الخطأ في اختيار الفساتين، لأنها تحب الفساتين ذات الكتف الواحد أو بلا أكتاف، ونظرا لأن هذه المنطقة عريضة في قوامها فيستحسن ارتداء فساتين قليلة التفاصيل من هذه المنطقة، وهذا ما لا تقوم به.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “ياسمين جمالك مش طبيعي حلوة كأنك عروسة البحر”، “الجمال المصري علي أصوله دايما مشرفنا”، “الجمال العربي”، “لوحة فنية من الجمال”، “التحفه المصرية”.

آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان 2024 بـ “مسلسل رحيل” وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

مسلسل “رحيل”

مسلسل “رحيل” بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة.

وسينمائيا كان آخر أفلامها “أبو نسب” بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

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