شغلت الفنانة المصرية ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت المواضيع الاكثر تداولا في مصر بعد تداول مقطع فيديو من مقابلة لها مع الفنانة إسعاد يونس تحدثت فيه عن سعر ملابسها.



ياسمين صبري المعروف عنها أنها عادة ما ترتدي ملابس فاخرة من كبرى دور الأزياء، أكدت أنها ترتدي فستانا بـ2500 جنيه فقط ما يعادل حولي 160 دولار امريكي.

فقد تحدثت “ياسمين صبري” وقتها عن الستايل الخاص بها وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس ، من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري.

وقالت ياسمين صبري أنها لاحظت مؤخرا تغير ذوق والستايل الخاص بالفتيات وتابعت:” حسيت إن أنا لو عليا الضوء متسلط كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت أن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها” وأضافت: “إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 اي بنت تقدر تجيبه”.

ومع ظهور هذا المقطع القصير على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعود إلى لقاءها بشهر اكتوبر في عام 2017 ، تباينت ردود أفعال الفتيات ياسمين صبري بعد حديثها أن أي فتاة في مقدرتها شراء فستان بـ 2500، باعتباره مبلغ باهظ ايضا، ما بين مؤيدات ومعارضات لحديثها.

واعتبرت بعض الفتيات أنها تسخر منهن، حيث أن ثمن فستانها لا تستطيع كل الفتيات شراءه. وقالت إحدى الفتيات معلقة على فيديو ياسمين صبري: “طالعة تقول إن هي لابسة فستان بـ ٢٥٠٠ جنيه وبنات مصر كلها تقدر تشتريه… دا أنا جبت جاكيت بـ 700 جنيه الشتا اللي فات أمي لحد دلوقتي بتعايرني بيه”.

محتاجة اوصل لمستوي الانفصال عن الواقع اللي يخليني اقول علي فستان ب ٢٥٠٠ جنيه اي بنت اقدر تجيبه زي الاستاذة ياسمين صبري — Moi (@parisofpeople_x) February 17, 2021

وغردت أخرى تعليقًا على الفيديو : “2500 جنيه ده مرتبات موظفين وفاتحين بيوت لعائلات شوفي بقي كل عيله كام فرد إزاي بقي أي بنت تقدر تشتري الفستان الرخيص ده بالـ 2500 بس”.

عاوزة 2500 جنيه أجيب بيهم فستان رخيص زى الأستاذة ياسمين صبرى الهى يسترك ولا تنفضح يارب تتجوز الأمورة pic.twitter.com/RCq1ll65p3 — 𝓔𝓶𝓪𝓷 𝓪𝓫𝓪𝓭𝔂 (@eman_abady) February 17, 2021

وأيدت إحدي الفتيات حديثها حيث قالت في تغريدة تعليقًا على الفيديو:”يتريقوا على ياسمين صبري عشان بتقول فستان بألفين جنيه؟ إنتوا مش عايشين معانا في الكوكب؟ مش شايفين الأسعار طيب؟”.

الفنانة ياسمين صبري طالعة تقول ان هيا لابسة فستان ٢٥٠٠ جنيه وبنات مصر كلها تقدر تشتريه… دا انا جبت جاكيت ب ٧٠٠ جنيه الشتا الل فات امي لحد دلوقت بتعايرني بيه — Nada saad ▕⃝⃤ (@Nada51107944) February 17, 2021