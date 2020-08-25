تصدّرت الفنانة المصرية ​ياسمين صبري​ وجورجينا رودريغيز، حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حديث المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار صور لهما تُظهر الشبه الكبير بينهما.



وظهر في كثير من الصور مدى التشابه بينهما، حتى بين الأفعال والتصرفات والطريقة التي يتم بها إلتقاط الصورة.



ولاحظ المتابعون ان الشبه بين ياسمين وجورجينا لا يقتصر على الملامح بل حتى في طريقة التقاط الصور وحتى تسريحة الشعر ما جعل البعض يتهم ياسمين بتقليد جورجينا، حتى في الحركات الرياضية، التي تقوم بها الأخيرة وتصورها لمتابعيها.

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