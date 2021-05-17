عبرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني حيث قامت بتغيير صورة بروفايلاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الى صورة لخريطة فلسطين، مدوّن عليها عبارة: “كل عام وفلسطين حرة أبية”.

يذكر ان هذا اول تفاعل من ياسمين صبري مع الوضع في فلسطين منذ بداية الازمة.

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية والمدفعية في قطاع غزة وسط ارتفاع في وتيرة استهداف منازل سكنية تقول تل أبيب إنها تتبع لنشطاء في فصائل فلسطينية مسلحة. وارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين حتى اليوم الأحد إلى 174 في ظل موجة توتر مستمرة مع إسرائيل منذ سبعة أيام بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة.