شاهدوا ياسمين صبري تتعرض للإنتقادات.. والسبب!

تعرّضت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ للإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل “​حكايتي​”.

وسبب هذه الإنتقادت يعود إلى تجسيد الممثلة ​سارة التونسي​، دور والدة صبري، حيث لم يقتنع بعض المشاهدين بها لكونها أصغر سناً من صبري، كما أن الماكياج لم ينجح في جعلها تقدم دور الأم بشكل يصدقه الجمهور.

يُذكر أن المسلسل من بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، هنادي مهني، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، محمود فارس، وعمرو صحصاح، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.