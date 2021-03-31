نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور أثارت بها جدلاً واسعاً بين متابعيها، لأنها ظهرت بماكياج وتسريحة شعر وإطلالة مشابهة لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، ووصل الأمر إلى حد أن أطلقوا عليها “كيم كارداشيان الغلابة”.

يذكر أن ياسمين صبري تيب عن السباق الدرمي الرمضاني هذا العام لأول مرة منذ عدة سنوات حيث تواجدت في المواسم السابقة بعدة أعمال منها “الأسطورة”، مع محمد رمضان، و”حكايتي”، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها، وشاركها في بطولته النجمان أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم، والنجمة وفاء عامر والفنان الكبير أحمد بدير، مع نخبة من النجوم.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان الماضي، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، هبة عبد الغني، نهال عنبر‎.











