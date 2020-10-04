اثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري الجدل باستعراضها طائرتها الخاصة من صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت جالسة وحيدة وهي تشرب فنجانا من القهوة.

وعلقت ياسمين صبري على الصورة كاتبة “صباح الخير” دون ان تحدد وجهة سفرها غير انه تبين لاجقا ان قصدت احد الاماكن السياحية وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو وصورة في جولة بحرية.

وقد اثارت الصورة الجدل بين متابعي ياسمين صبري معتبرين انها تقصد التفاخر بطائرتها حيث علق احدهم: “مغزى الصوره انا عندي طياره خاصه” فيما علق اخر “شوفتوني وانا راكبه طيارتي وبشرب فيچي ؟”.

وجاءت هذه الصورة أيضًا بعدما ظهرت ياسمين صبري مع زوجها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة في صورة رومانسية جمعتهما، وحظيت بردود فعل واسعة بين الجمهور،

وبدا واضحا أن ياسمين وضعت لمسة الأناقة المميزة لها على إطلالة زوجها، حيث ظهرا معا بنفس الدرجة للون الأزرق الداكن، مع لمسات بسيطة من الإكسسوارات.

كما أطلت ياسمين صبري في بداية شهر مايو الماضي أيضًا من داخل قصر الزوجية ووثقت الصور ومقاطع فيديو فخامته، وقيل إنه أحد أفخم القصور في القاهرة من حيث المساحة والتصميم، ويحتوي على حديقة كبيرة وصالة ألعاب رياضية.