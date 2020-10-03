تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري على التعبير عن حبها وقوة علاقتها بزوجها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة بين الوقت والاخر عبر نشرها صورا تجمعهما معا بإطلالات رومانسية خاصة عبر حسابها على انستغرام.

وفي أحدث اطلالتيهما، شاركت ياسمين صبري متابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها برفقته في إطلالة زرقاء لكليهما بينما كان ابو هشيمة يضع يده على خصر زوجته ويمسك بيدها بالاخرى.

وكعادتها اكتفت ياسمين صبري بالتعليق عبر الايموجي على الصورة حيث وضعت قلبين احمرين ليرد عليها ابو هشيمة ويعلق بنفس الطريقة.

ورغم رومانسية الصورة، فإن ياسمين صبري لم تسلم من بعض الانتقادات السلبية حيث قالت احدى متابعاتها “هو ليه بحس نظرتك مش مريحة مش بتريحينى بجد” وتابعت في تعليق اخر” نظرتها فيها غرور او كأنها بتغيظ حد معين انا مش برتاح لنظرتها اكيد كل واحد حر ف إحساسه” وقد اكدت متابعة اخرى على نفس الموضوع حيث قالت ” فعلا …هو بيعمل شي معها هي مش مرتاحة رغم كل الاموال والهدايا ….بس فيه شي يحدث بالخفاء واضح ع ملامح وجهها ليست مبسوطة وهاد علم نفس مدروس مايحدث مع روح الانسان بيظهر ع وجهه”.

يذكر ان ياسمين صبري تزوجت من أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020 في حفل أُسري فقط غاب عنه نجوم الفن والمجتع بسبب الاجراءات الصحية لفيروس كورونا.