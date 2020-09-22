أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري حيرة متابعيها بعد اطلالتها الاخيرة بأحدث صورها التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام والتي ظهرت فيه بملامح مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور.

فقد فاجأت ياسمين صبري متابعيها بنحافة وجهها والذي أدى إلى اختلاف بسيط في ملامحها، وظهرت ليس كعادتها، كما أطلت بتسريحة شعر جعلتها أقرب كثيرا لـ”جورجينا” حبيبة لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو وفق المتابعين.

. ونشرت ياسمين صبري صورة لها وهي تجلس داخل صالة الألعاب الرياضية بمنزلها، حيث قامت برفع شعرها للأعلى، كما ظهرت بشكل نحيف جدا في الجزء العلوي من جسدها في حين لاحظ الجمهور زيادة وزنها من الأسفل.

ووجه لها عدد من المتابعين تساؤلات عن الساعات التي تستغرقها في ممارسة التمارين الرياضية، والحمية الغذائية التي تتبعها حتى أوصلتها إلى هذا الشكل والنحافة في جسدها.