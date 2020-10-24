جذبت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة.

وكان أكثر ما أثار اهتمام “السوشيال ميديا” بشأن ياسمين صبري في المهرجان هو ردها عند سؤالها في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معها فضائية “أون إي” المصرية، وهو الوصف الذي تختاره لعام 2020، واختارت الإجابة بأداء أغنية “الحياة حلوة” للمطرب الراحل، فريد الأطرش، وعقبت “ده حقيقي بجد”.

يشار إلى أن عام 2020 شهد زواج ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وذلك في شهر نيسان/ أبريل.

وكتب أحد المستخدمين على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي تعليقا على غناء ياسمين صبري: “ياسمين صبرى المذيعة بتقولها اوصفى 2020 قامت مغنيلها “الحياة حلوة بس نفهمها”، ما طبعا يا ياسمين الحياة هتبقى حلوة لو مش حلوة معاكى يعنى هتبقى حلوة معانا احنا”.

وعن خططها الفنية، أعلنت ياسمين صبري في اللقاء التلفزيوني أنها تقرأ سيناريوهات لمسلسلات معروضة عليها لكي تقوم ببطولة أحدها في شهر رمضان 2021،

وأكدت أنها لا تفكر حاليا في اقتحام السينما بسبب أوضاعها غير المستقرة نتيجة جائحة فيروس “كورونا” المستجد.





ياسمين صبرى المذيعة بتقولها اوصفى 2020 قامت مغنيلها الحياة حلوة بس نفهمها ما طبعا يا ياسمين الحياة هتبقى حلوة لو مش حلوة معاكى يعنى هتبقى حلوة معانا احنا. اه يا دنيا — رقية (@RoqiyaT) October 23, 2020

ياسمين صبري بتقول ل 2020 الحياه حلوه — Bossy (@meraviglia22) October 23, 2020

المذيعه بتسأل ياسمين صبري ايه عنوان سنة 2020؟ قالتلها الحياه حلوه و بتضحك اوي — عمر (@3amoraaaaaaaa) October 23, 2020