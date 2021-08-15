أشعلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مواقع التواصل مجددا، بعد نشرها صور جديدة عبر حسابها على تطبيق “أنستقرام” ظهرت فيها بإطلالة التايغر.

وقد انهالت الاعجابات والتعليقات على صورة ياسمين صبري إذ كتب متابع: “أجمل واحدة”، وقال آخر: “ما شاء الله ربنا يحفظك”، فيما كتب متابع ثالث: “الضحكة تجنن”.









فيما قام بعض المتابعين بمقارنة اطلالة ياسمين صبري بإطلالة سابقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، طليقة أحمد أبو هشيمة، حيث كتب احدهم “تايجر.. إنتي بتقلدي هيفاء وهبي”، وقالت أخرى: “ماصبرتى بس صورت هيفاء وهبي رحتي لبستي مريضة تقليد إنتي” فيما دافعت أخرى عنها فقالت “هسه يجون التافهين يكتبون لبست نمري لأن هيفاء لبسته قبل كم أسبوع انتي اللي محليه الفستان ياقمر الحلوين”.

يذكر ان هيفاء وهبي كانت قد أطلت منذ فترة قصيرة بإطلالة مشابهة حيث ارتدت فستان بنقشة النمر الشهيرة “تايجر”.

وظهرت هيفاء وهبي في احدى هذه الصور وهي تضع ساقيها على باب سيارتها مستعرضة الوشم المرسوم على احدى ساقيها بشكل وردة طويلة.