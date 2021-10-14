تعرضت الفنانة المصرية ​ياسمين صبري​ لموجه من الإنتقادات والسخرية بعد مشاركتها لمنشورات تتحدث عن الفلسفة والحب وذلك عبر حسابها على تويتر.

غير ان ياسمين صبري ردت على هذه السخرية بتدوينات أخرى، قالت فيها: “بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم، وكل نظرة ضيقة لشخص ما هي إلا انعكاس لما بداخلهم”.

بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم.

وكل نظرة ضيقة لشخص ما هي إلا انعكاس لما بداخلهم.

بداخلي نور وصفاء لا يعكره ما يدور بخارجي.

كون حذر من احكامك فإنك تجذبها الي عالمك.

— Yasmine Sabri (@yasminesabri) October 10, 2021

وتابعت: “بداخلي نور وصفاء لا يعكره ما يدور بخارجي. كون حذر من احكامك فإنك تجذبها الي عالمك”.

وكانت إحتفلت ياسمين صبري باليوم العالمي للفتاة على طريقتها الخاصة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي. فنشرت صورة لها وكتبت تعليقاً عليها: “لكل فتاة، كل عام وانتي قوية وطموحة وذكية وجميلة وسعيدة”. وتفاعل المتابعون مع الصورة، إذ أثارت إعجابهم وتداولوها في حساباتهم. ​​​​​​​

ما اجمل سماع صوت المطر وصوت الاشجار مع الهواء مع قراءة ممتعة للروح.

كيف لي ان اصبح اكثر نوراً وعلماً وامتناناً وفي واقع اجمل غير محدود بشكل يفوق كل توقعاتي؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) October 11, 2021