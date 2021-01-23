تصدر اسم الفنانة المصرية ياسمين صبري، قائمة التريند السعودي عبر محرك البحث غوغل، وسط حديث عن عيد ميلادها والاحتفال الذي أقامه لها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وهو الحفل الأول لها منذ زواجها العام الماضي.

ورغم حديث البعض عن الحفل وعيد ميلاد ياسمين صبري، كان لكلمات الغزل بين الفنانة المصرية والنجمة اللبنانية إليسا، جانبا مما تطرق له الجمهور، حيث دعمتها إليسا بعبارات من خلال تغريدة لها دونتها عبر حسابها في موقع “تويتر”، متمنية لها تحقيق النجاح.

وكتبت إليسا للفنانة ياسمين صبري، باللغة الإنجليزية ما يعني: “كل عام وأنت بخير.. عيد ميلاد سعيد يا جميل.. أتمنى لك الصحة قبل كل شيء ونجاحات متعددة لأنها تناسبك جيدًا”. وسريعًا ما ردت ياسمين صبري على إليسا، موجهة لها الشكر على عباراتها وتمنت لها النجاح أيضًا فقالت: “أحلى إليسا شكرا جزيلا لك حبي، النجاح لكل منا أن شاء الله”.

Happy birthday beautiful @yasminesabri Wishing you health above all and multiple successes because it suits you well — Elissa (@elissakh) January 21, 2021

ومن هنا عبّر الجمهور عن إعجابهم بحالة المحبة التي لمسوها في كلمات الثنائي ياسمين صبري وإليسا، وأثنوا على أخلاق الأخيرة وحرصها على تهنئة الأولى متمنين لهما دوام الحب، والبعض تساءل عن الحالة الصحية لإليسا وتمنوا لها حياة هانئة. في ذات السياق، أصبحت ياسمين صبري، محط أنظار الجمهور لاسيما في ظل الملابس المتميزة التي تظهر بها في إطلالتها سواء المنزلية منها أو تلك التي تحمل مناسبات خاصة، بينما شغلت الفنانة المصرية الرأي العام والجمهور على السوشال ميديا بإطلالتها في حفل عيد ميلادها الذي أقامه لها زوجها أحمد أبو هشيمة. وارتدت ياسمين صبري فستانًا أحمر اللون، جذب أنظار الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سعره حيث جاء باسم “أوف شولدر”، وتميز بأنه غير منقوش وبأكمام طويلة، كما يتميز بأنه من ضمن أفضل الأزياء الإيطالية الشهيرة دولتشي أند جابانا “dolce and gabbana”.

ووفقًا للموقع الذي يعرض عليه الفستان فقد بلغ سعره حوالي 2845 دولارًا أمريكيًا، فضلًا عن المجوهرات التي نسقتها مع اللوك من الأحجار الكريمة والمرصعة بالألماس حيث أطلت مرتدية عقدًا من الألماس والياقوت الأحمر، واعتمدت مكياجًا هادئًا. واحتفلت ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ33 الذي صادف الخميس، حيث إنها من مواليد 21 يناير 1988، في الإسكندرية، وقام زوجها أحمد أبو هشيمة، بتزيين منزلهما من مدخله، وصولًا إلى غرفة الجلوس بالبالونات، وقام بوضع صور ياسمين عليها، بالإضافة إلى صور تجمعها معًا.

أما على الصعيد الفني فمن أبرز أعمال ياسمين صبري “الحصان الأسود، حكايتي”، و”ليلة هنا وسرور” و”الديزل”، أما آخر أعمالها فكان مسلسل “فرصة ثانية” الذي قدمته في موسم رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وسارة الشامي، ومحمود البزاوي، وآيتن عامر، وهبة مجدي ودياب.