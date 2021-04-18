بالرغم من غيان الفنانة المصرية ياسمين صبري عن المشاركة في السباق الرمضاني الحالي، إلا أن اسمها تصدر في تويتر أمس، والملفت أكثر هو ربط إسم أحمد الشقيري بهذا التريند.

وفي التفاصيل، تفاعل المتابعون على السوشيال ميديا مع حلقة أحمد الشقيري من برنامجه “سين”، والذي يعرض عبر شاشة MBC1، والذي يسلط الضوء على عددٍ من جوانب التطوير والتحديث اللذان تشهدهما المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، حيث قام الشقيري في الحلقة الرابعة من البرنامج بتعريف المشاهدين على البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، من خلال الإستزراع السمكي، فغاص في البحر ليعرف المشاهدين أكثر.

إستاء بعض المغردين من ظهور أحمد الشقيري، وهو عاري الصدر بعد الغوص الذي قام به، معتبرين أنهم نسوا مغزى الحلقة وركزوا في الصور، فرد عليهم مغردين آخرين عبر موقع تويتر، أن إستياء القسم الأول منهم ليس له أي داعي فحصل كما يحدث دائماً مع ظهور ياسمين صبري، وخاصةً في موسم رمضان الماضي مع رامز جلال.

اووه الشقيري ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

السنه الماضية على ياسمين صبري وهذه السنه على الشقيري — | asim (@a2imo) April 16, 2021

الظاهر ودنا نشوف سناريو جديد نفس السنه اللي راحت مابين مرزوقه و أبو قحط. والان ياسمين صبري واحمد الشقيري . واحنا عالمدرج نتفرج — Ahlam (@ahlam14hh) April 16, 2021

نخلص من ياسمين صبري جونا باحمد الشقيري اهدا من كذا ياهو — Ebtehal. (@lxeii) April 16, 2021

وغرد أحدهم “يا عيال شفيكم احترقتو غيره، رمضان اللي طاف ازعجتونا بالمزه ياسمين صبري”، وقال آخر “العيال شادين حيلهم شكلهم نسو تعليقاتهم على ياسمين صبري مع رامز”. ويبدو أن كثرة ذكر ايم ياسمين صبري والمقارنة جعلتها تتصدر ترند تويتر مع هاشتاق الشقيري. .