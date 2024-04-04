تسبب مكياج الممثلة المصرية ياسمين صبري في “مسلسل رحيل” في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري ترد على انتقادات مسلسل “رحيل”

حيث واجهت ياسمين صبري في الساعات الماضية، موجة من السخرية والانتقادات بسبب طلتها في أحداث المسلسل، وتحديدا بعد دخولها للسجن، حيث علق الجمهور بشكل واضح على اعتناء النجمة المصرية باللمسة الجمالية في ظهورها بالسجن، دون أخذ بالواقع الذي يفرضه الحدث كسجينة لا يمكن أن تهتم بعناية بشرتها أو طلتها الجمالية.

ياسمين صبري يبدو أنها قد علمت بتلك الانتقادات وحرصت على أن ترد عليها بشكل غير مباشر، حيث أعادت نشر أكثر من صورة لشخصيته التي أثرت التساؤلات، في تأكيد على اهتمامها بما أثير من قبل الجمهور، في وقت لم تفضل فيه التعليق واكتف بالصور.

بينما أشاد قطاع كبير من متابعيها بالدور الذي تقدمه وشخصية رحيل التي تجسدها، وأنها نجحت في جذب الانتباه من خلال أحداث العمل، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، والذي يعرض على شاشة قناة أبو ظبي.

سبب دخول ياسمين صبري السجن

دخلت ياسمين صبري، السجن في الحلقة 6، والتي بدأت حينها بالحكم على ياسمين بالحبس لمدة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ في قضية قتلها أحمد بدير، الذي يقدم دور عم هدى الإتربين حينها أصبح الدها في حالة انهيار شديدة بمجرد نظق القاضي بالحكم، ورفضت المحكمة تقليل مدة سجنها.

مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري

وتشارك النجمة ياسمين صبري في الجزء الثاني من الموسم الرمضاني الحالي 2024 بمسلسل رحيل.

وتقع ياسمين خلال أحداث العمل بحب الشاب الذي يؤدي شخصيته أحمد صلاح حسني، وهو من الإسكندرية ويمتهن تجارة الخشب، لتقع بالعديد من الأزمات والصعوبات التي تغير مجرى حياتها.

ومسلسل “رحيل” الذي يتألف من 15 حلقة، هو من بطولة: ياسمين صبري، أحمد بدير، حازم سمير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، هاجر الشرنوبي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، بسنت صيام، ليلى حسين، مي القاضي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

بهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، حيث عرض آخر أعمالها “ فرصة ثانية “ في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي، وانشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم “ أبونسب “.

بوستر مسلسل رحيل

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