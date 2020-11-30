شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع “إنستجرام” بصورة من داخل الصالة الرياضية الخاصة بها، والتي أستعرضت من خلالها لياقتها البدنية المعهودة، وبدت ياسمين صبري نحيفة بشكل ملحوظ في الصورة التي ارتدت فيها ملابس رياضية وصفها البعض “بالجريئة” .

وانهالت الإعجابات التعليقات علي أحدث صور أيقونة الجمال الفنانة المصرية “ياسمين صبري”، حيث أشاد المتابعون بجمالها ورشاقتها وقاومها المثالي، كما تداولتها منصات التواصل الإجتماعي وعدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار وحياة الفنانين علي السوشيال ميديا.

في سياقٍ آخر، نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” من لقائها بالحاجة نعمات الشهيرة بـ ”سيدة المطر”. والتي كان قد تم تداول صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية وهي جالسة على الرصيف وسط الأمطار لكسب الرزق من أجل الإنفاق على أسرتها .

ثم أعلنت ياسمين صبري بعد ذلك عن تكفلها بكافة تكاليف واحتياجات أسرة الحاجة نعمات طوال حياتها، وكتبت ياسمين في تعليقها على الصور التى نشرتها من تلك الزيارة: ” الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير .. ست صبورة ومكافحة .. ربنا يديها الصحة وطول العمر ” .

كما حرصت علي نشر مجموعة من الصور الأخري خلال زيارتها لمستشفي سرطان الاطفال وأرفقت تلك الصور بالتعليق: “في كل مرة بزور فيها مستشفى ٥٧٣٥٧ بحس بقوة الاطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان.قضيت يوم حلو اوي معاهم، شكراً إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي. وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا”.