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ياسمين صبري تستعرض لياقتها بحركة فتح الحوض!

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ياسمين صبري

ياسمين صبري

استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري رشاقتها في صورة جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة في وضعية فتح الحوض وهي تلتقط سيلفي لنفسها واكتفت بالتعليق بايموجي في اشارة الى القوة.

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👊

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على جانب آخر، تنشغل ياسمين صبري هذه الأيام في تصوير مسلسلها “فرصة ثانية” الذي من المقرر عرضه فير مضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة أحمد مجدي، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم.

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