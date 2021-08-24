استعانت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ببربامج تعديل الصور “فوتوشوب” لوضع بعض اللمسات من أجل إضافة قطعة قماش إضافية لصدر فستانها في أحدث إطلالاتها.

فقد قامت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا بنشر عدة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها أطلت خلالها بفستان بنقشة التايجر، وذلك عبر حسابها على انستغرام.





غير ان فستان ياسمين صبري ظهر بشكل مختلف في الصور التي تم القاطها لها بزاوية أمامية كاملة، حيث بدا انه يغطي الصدر بالكامل إلى أسفل الرقبة بينما الصور التي تم التقاطها لها من زاوية جانبية، أظهرت أن الفستان في الأصل مفتوح من منطقة الصدر بشكل V وأن ياسمين صبري أدخلت لمسات الفوتوشوب من أجل تغطية هذه المنطقة من صدرها.

ويستطيع المدقق في الصور المنشورة على حساب الفنانة ياسمين صبري، أن يجد اختلافات واضحة في شكل قصة صدر الفستان في الصور بالمرور عليها.

ففي أول صورة من مجموعة الصور التي نشرتها، ظهرت ياسمين في أول صورة والفستان بشكله الطبيعي، مع قصّة الـ V NeckK ووضعت شعرها بطريقة تخفي منطقة الصدر.

لكن في الصورة التالية استخدمت برنامج فوتوشوب لتغطي منطقة الصدر وكأنه مقفول بقطعة من الفستان لكن تنفيذه لم يكن جيدا.