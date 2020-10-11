شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، مرتدية عدسات عيون لاصقة باللون الأزرق، من ماركتها الخاصة “الياسمين”، وهي تحمل قطًا بنفس لون العيون.

وعلقت ياسمين صبري على الصورة كاتبة: “مجموعة الياسمين، اللون سموكي”، وتفاعل العديد من المتابعين مع الإطلالة التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري تصدرت “تريند تويتر” في الفترة الاخيرة بعنوان “جورجينا الغلابة” بسبب صور الفنانة وزوايا تصويرها التي تشبه إلى حد كبير عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز صديقة اللاعب كرستيانو رونالدو.

وقد ردت ياسمين صبري على تشبيهها بـ جورجينا رودريغيز بشكل غير مباشر عبر خاصية “الستوريز” على انستغرام حيث كتبت: “المصلح الحقيقي منشغل بتطوير نفسه وإصلاحها وتهذيبها، بدل الانشغال بالناس والحديث عنهم وإصدار الأحكام عليهم والوقوع في غيبتهم”.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل “فرصة تانية” أمام هبة مجدي، نهال عنبر وأحمد مجدي. وكانت “ياسمين” احتفلت بعقد قرانها منذ عدة أشهر، على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.