ياسمين صبري تعتذر: “لم أقصد أي إساءة”

جددت الفنانة المصري ياسمين صبري اعتذارها بسبب الأزمة التي أثيرت مؤخرًا عقب ردها على تعليق أحد الأشخاص عبر حسابها على انستغرام، والذي اعتبره البعض سخرية من أطفال متلازمة داون.

فقد غردت ياسمين صبري عبر حسابها على تويتر قائلة: “اعتذاري لكل من أساءت إليهم.. لم أقصد أي إساءة”.

وكانت ياسمين صبري قد اعتذرت امس لمرضى متلازمة داون بتغريدةى كبتها باللغة الانكليزية قالت فيها: “أنتم السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة. وليس أي شخص آخر. الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي. ونواياي واضحة. لم أقصد أي أذى. أرسل لكم حبي واحترامي”.

Dear Four Biscuits you are the only reason I’m writing this tweet. And not for anyone else. The person I was talking to is my brother. And I’m a person that’s about love and peacefulness on this earth. My intentions are clear. I meant no harm. I send you my love and respect.

— Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 21, 2019