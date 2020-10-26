تحولت الكثير من الأنظار إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري أثناء وقوفها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي الدولي. واستغل عدد من المراسلين المناسبة ليطرحوا عليها أسئلة حول أخبار أشيعت في أوقات سابقة وتناولت حياتها الخاصة.

ويعتبر موضوع حملها أبرز ما شغل الجمهور بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. وعلقت على ذلك في لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي. وقالت إن ما يشاع بشأنها لا يشغل اهتمامها ولا يترك أثراً في داخلها وأن هذا يشمل موضوع الحمل وعلقت: “الوقت بيقول كل حاجة”.

كذلك أجري معها على هامش المهرجان لقاء ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC. وفيه ردت على سؤال عن الإجراءات التي تأخذها من أجل حماية نفسها من خطر انتشار فيروس كورونا. وقالت إنها لا تخاف مع الإشارة إلى انها ربما أصيبت به من دون أن تعلم وأن بعض الناس قد ينجون منه على عكس آخرين معلقة: “البقاء للأقوى”. وسئلت عما إذا خسرت الوزن فأجابت بأنها لا تعلم فعلاً مع التأكيد على أنها لا تراقب وزنها وأنها تواصل ممارسة التمارين الرياضية.