إحتفلت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ قبل أيام قليلة بعيد ميلادها وفي معظم الأحيان تشير النجمات الى أن عمرهن المصرح به على محرك غوغل ليس صحيحاً وأنهن أصغر بالعمر لكن الممثلة ياسمين صبري صريحة جداً قفد كشفت عن عمرها الحقيقي وهو 33 سنة ويتطابق مع عمرها المكتوب على المواقع الالكترونية.

ونشرت لوحة أرسلها لها محبوها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ومكتوب عليها تاريخ ميلادها الكامل اضافة الى كلام معبّر حول شخصية نجمتهم المفضلة فشكرتهم وعلقت: فانزاتي الغاليين..أنا ممتنة جداً







