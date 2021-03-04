شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ زوجة رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ صورة لها برفقة قطتها “كيتي” وذلك في صفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي.

وظهرت ياسمين وهي مستلقية على الأرض في مكان مخصص للتمرين وتحتها سجادة زهرية اللون وكانت تنظر إلى قطتها المستلقية هي الأخرى والتي بادلتها النظرات وعلقت على الصورة :”عزيزتي سعيدة”.

كما نشرت ياسمين صبري مقطع فيديو لقطتها من داخل قاعة الجيم وعلقت كاتبة: “دائما مسترخاة”.

وتحرص ياسمين صبري من وقت لآخر على مشاركة صورها وفيدوهاتها مع قططها يوميا.وسبق أن علقت والدتها نسرين على صور نشرتها لقططها وكتبت: “حب القطط وراثة في العيلة عندنا”، وردت عليها ياسمين صبري: “شفتي دوروا عليكي إزاي بعد مانشيتي”.

يشار إلى أن آخر عمل درامي عرض لـ ياسمين صبري كان مسلسل “فرصة تانية” في رمضان الماضي.