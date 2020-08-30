نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري اول صورة من لها من داخل سيارة الـ “رولز رويس ” الجديدة التي اهداها لها زوجها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي تقود السياة الجديدة واكتفت بالتعليق بايموجي قلب احمر.

يذكر أن رودا موقع التواصل التواصل تداولوا ، اليوم الاحد، صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة جديدة للفنانة ياسمين صبري.

ووفقا للوثيقة المتداولة، فإن السيارة رولز رويس “كابروليه” باسم الفنانة ياسمين صبري بتاريخ 19 أغسطس 2020، ويبلغ ثمنها 6.113.545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ 3.717.137 ملايين جنيه.