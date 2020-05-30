أشعلت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” مواقع التواصل الإجتماعي بعدما ظهورها الأخير بإطلالة مميزة وجريئة، تشبه إلي حد كبير إطلالات نجمات زمن الفن الجميل، لتنال بها إعجاب عدد كبير من جمهورها الذين شبهوها بأيقونة الموضة والجمال السندريلا “سعاد حسني”.

حيث ظهرت ياسمين في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام “وهي ترتدي فستانا مكشوفا تماماً من الظهر باللون الأصفر المميز، الذي تلائم تماماً مع لون بشرتها الخمري. وانهالت التعليقات من متابعيها ومحبيها، الذين أشادوا بجمال تلك الإطلالة، وعبروا عن إعجابهم الشديد بشكل وببساطة ياسمين صبري.

وجاءت أبرز تلك التعليقات : “انتي شبه سعاد حسني في الصورة”.. “انتي جميلة جدا وفيكي كثير من سعاد حسني خاصة في استايل الفساتين”.. “يا بخت أبو هشيمة متجوز قمر من زمن الفن الجميل”.

الجمهور يشبه إطلالة “ياسمين صبري” الأخيرة بالسندريلا سعاد حسنى

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت في الموسم الرمضانى 2020، من خلالي مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاحاً كبيراً بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .