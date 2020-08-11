شاركت النجمة المصرية “ياسمين صبري” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، والتي تميزت فيها من خلال إطلالة كلاسيكية بطابع مميز.

حيث أطلّت ياسمين صبري في عدة صور وهي ترتدي إطلالة كلاسيكية مبهجة الألوان، تعتمد على بنطالاً من اللون الأصفر نسقته مع قميص ستان من اللون الكحلي، وتزينت بخواتم ماسية ثمينة منها خاتم زواجها الشهير الذي تسلطت عليه الأضواء فور إعلان زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتفاعل الجمهور مع أحدث صور ياسمين صبري متغزلين بجمالها الناعم، وإطلالتها المفعمة بالبهجة والحيوية نظراً لاعتمادها على اللون الأصفر المنعش الذي يناسب أجواء الصيف بشدة، وحصدت ياسمين عشرات الآلاف من الإعجبات بعد مشاركتها تلك الصور التى ظهرت من خلالها بمكياج هادئ.

في سياقٍ آخر، يُشار إلي أن النجمة ياسمين صبري تحافظ بشكل يومى على ممارستها للرياضة، وهو ما يظهر دائما وتشارك به متابعيها من خلال حسابها على انستجرام، حيث تتنوع أنشطة ياسمين الرياضية ما بين الجيم واليوجا والجرى، وهو ما يجعل الجمهور يتفاعل معها.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.