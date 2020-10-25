منذ الإعلان عن الهدية التي أهداها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والتي تمثلت في سيارة فارهة ماركة رولزرويس، ثمنها يزيد على ستة ملايين جنيه، وانتشرت حالة من السخرية والهجوم على الفنانة ياسمين صبري لم يتوقف.

وخلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أكدت ياسمين أن حديث الجمهور عنها على مواقع التواصل الاجتماعي لن يكون سبباً لها للابتعاد عن مواقع التواصل، أو الإقلال من ظهورها عليها، حتى لو اعتبر البعض أن فيما تنشره على مواقع التواصل نوعاً من التفاخر.

وقالت إن الشهرة مزيج من أشياء مختلفة، وعلى الإنسان المشهور أن يكون على قدر الأضواء المسلطة عليه، أو يبتعد إذا لم يكن على قدرها.

وأضافت ياسمين صبري أنها لم تصل للشهرة فجأة، ومع تحقق شهرتها تدريجياً بدأت تصبح أكثر قوة، وفهمت أن الشخص المشهور عرضة لأن يكون موضوعاً لأحاديث الناس، ولكل شخص رأيه وهو حر فيه، وهي لا تستطيع التحكم في آراء الجمهور، لكنها تشعر بسلام تجاه هذه الحقيقة، وهي أيضا شخص صنع نفسه بنفسه، وليس عيبا أن يستمتع الإنسان بما رزقه به الله.





