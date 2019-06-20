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ياسمين صبري في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

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ياسمين صبري في المستشفى

ياسمين صبري في المستشفى

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن تعرضها لوعكة صحية، حيث نشرت 3 صور لها وهي داخل المستشفى، عبر حسابها على انستغرام.

لم توضح “صبري” سبب تواجدها في المستشفى، وشاركت جمهورها بالصور دون أي تعليق عليها، وظهرت في الصور وهي ترتدي ملابس خاصة بالمرضى داخل المستشفى، والثانية لرقمها كمريضة، والثالثة بوكيه ورد خاص بها.

يذكر أن ياسمين صبري قد شاركت جمهورها يوم الثلاثاء 18 يونيو، بصورة لها داخل صالة الألعاب الرياضية، أثناء وقوفها على رأسها، مما أثار إعجاب متابعيها نظرا للياقتها ورشاقتها.

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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

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