نشرت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو لها وهي تمارسة هويتها المفضلة السباحة، وظهرت ياسمين وهي ترتدي مايوه قطعه واحده وتعوم في حمام سباحة وشاركت جمهورها ومتابعيها بمقطع الفيديو لتثير بذلك حالة من الجدل .

وأرفقت صبري هذا المقطع بكلمات أغنية “Try Everything” للنجمة العالمية “شاكيرا” والتى تقول:”خسرت هذه الليلة, خسرت قتالاً آخر, لازلت اخفق لكنني سابدأ المحاولة من جديد اظل اخفق واسقط، اظل اسقط على الارض, دائماً انهض لأرى مالتالي”، وحاز المقطع علي عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات وتداوله النشطاء بشكل كبير.

في سياقٍ آخر، يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري قد تردد حولها الكثير من الشائعات خلال الفترات الماضية، كان آخرها شائعتى حملها و انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، والذي تزوجته خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن خرج أبوهشيمة ورد على هذا الأمر بصورة نفت كل ما تردد.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة ياسمين صبرى قد شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل فرصة تانية”، معالجة دراما لمحمد سيد بشير و من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة. وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.