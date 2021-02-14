بعد تداول تقارير عن حملها من زوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة وتأكيد هذا الموضوع، كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ياسمين صبري ان الحمل لم يحدث حتى الان.

وقد نقل موقع”فوشيا” عن مصادر وصفتها بالمقربة من ياسمين صبري إنها لم تُصبح “حاملا” حتى اللحظة، مشيرين إلى أنها بالفعل اتخذت خطوات في هذا الشأن وراجعت الأطباء في ظل مرور قرابة عام على زواجها من أبو هشيمة واتخذت قرارًا بالإنجاب.

وأوضحت المصادر أن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة ياسمين صبري، من تأخر في الحمل، لكن الوضع ليس صعبًا حيث تقرر خضوعها لبرنامج علاجي بدأت فيه منذ قرابة ٣ أشهر وينتهي بعد شهر أو اثنين على الأكثر لتهيئة الجسم للحمل.

وأشارت المصادر إلى أن ياسمين صبري ترغب في الحمل من أبو هشيمة، وتسعى بالفعل لإنجاز هذا الأمر خلال الفترة الحالية في ظل تأجيلها للعديد من الارتباطات الفنية هذا العام.

يذكر أن أحمد أبو هشيمة لديه ابنان من زوجته الأولى هما “عمر ويوسف” أحدهما يبلغ 20 عامًا والآخر 17 عامًا، ويشاع أن ياسمين صبري لديها ابنة من زواجها الأول لكنها لم تؤكد أو تنفي الأمر حتى الآن.

واحتفلت ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ33 الذي صادف 21 يناير الماضي، حيث أنها من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1988، وقام زوجها أحمد أبو هشيمة، بتزيين منزلهما من مدخله، وصولًا إلى غرفة الجلوس بالبالونات، وقام بوضع صور ياسمين عليها، بالإضافة إلى صور تجمعها معًا.