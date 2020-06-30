حلّت الفنانة المصرية “ياسمين صبري” ضيفة في لقاء تليفزيونى سابق مع الإعلامية “منى الشاذلي” ببرنامج “ معكم منى الشاذلي” الذي يُعرض علي شاشة cbc، حيث تحدثت صبري عن قطتها “كيتى” ومدي أرتباطها وتعلقها بها، لدرجة جعلتها تعبترها كإبنه لها، مما أثار دهشة الحضور وأشعل الأجواء بشدة داخل الأستوديو .

حيث أوضحت ياسمين خلال اللقاء، أن قطتها كيتى تنام وسط ملابسها داخل الدولاب الخاص بها، كما أنها تأكل معها من نفس الطبق، ولا تشعر بالاشمئزاز مطلقاً. واشارت ياسمين إلى انها تفهمها من نظراتها، وتلبي جميع احتياجتها هي واولادها فوراً، وتعتبر تلك العائلة الصغيرة أحد اهم الاشياء فى حياتها .

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري تصدرت التريند علي السوشيال ميديا منذ عدة أيام، بعد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة رومانسية جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري” أحمد أبو هشيمة” أثناء قضائهما الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ السياحية. وقد أثارت الصورة إعجاب متابعيها نظراً لرومانسيتها ولجمال المنظر الطبيعي، حيث ظهر الزوجان وهما يمسكان ايديهما على شاطئ البحر وخلفهما يخت، وبدا وكأنهما بطلان لأحد الأفلام رومانسية .