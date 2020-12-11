أثار كلاً من الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ وزوجها رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب ما كتباه على واجهة قصرهما.



وجاء ذلك بعد أن نشرت صبري عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة مقطع فيديو، تصوّر فيه قطتها التي وقفت أمام زجاج شرفة القصر، وظهر فى الفيديو لوحة مثبتة على واجهته، حملت الحرف الأول من اسمها (Y) والحرف الأول من اسم زوجها (A).

وأثار هذا الأمر جدلاً واسعاً بين المتابعين، إذ أشار بعضهم إلى أن صبري تقصدت إظهار اللوحة، وأن مقطع الفيديو لم يكن عفوياً.