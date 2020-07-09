خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة الأضواء بعد نشرها صورة جديدة لهما عبر حسابها على انستغرام.

واكتفت ياسمين صبري بالتعليق على الصورة بقلب احمر ليرد عليها ابو هشيمة بعد دقائق كاتبا “أحبك”.

وقد أثارت الصورة اعجاب متابعي ياسمين صبري حيث حصدت اكثر من 150 لايك في اقل من نصف ساعة على نشرها بالاضافة الى الاف التعليقات.

وكانت اخر صورة تشرتها ياسمين صبري مع أحمد ابو هشيمة منذ شهرين ونالت حينها اكثر من مليون نصف اعجاب.

يذكر أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة كانا قد احتفلا بزفافهما في ابريل الماضي بحفل عائلي بسيط بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.