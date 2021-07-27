ألقت السلطات الأمنية في مصر القبض على فتاة ”التيك توك“ ياسمين عبد الرازق، الشهيرة عبر بـ“كائن الهوهوز“، وذلك إثر اتهامها ببث مقاطع فيديو ”خادشة للحياء“.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه جرى القبض أيضًا على صديقها أسامة، الذي كان يقوم بمساعدتها في مقاطع الفيديو، التي تبين أنها تتضمن أفعالا وإيحاءات منافية للآداب العامة.

وكشفت الجهات الأمنية أنه تم تحديد هويتهما وضبطهما في مكان كانا يختبئان بداخله في محافظة الإسكندرية، حيث تبين أنهما غير متزوجين وتربطهما علاقة صداقة، ويقومان ببث تلك المقاطع بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة للتربح المادي.

يأتي هذا بعدما تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ إلى النائب العام ضد ياسمين عبدالرازق، يطالب فيه بالقبض عليها وتقديمها للمحاكمة العاجلة.

وياسمين عبدالرازق من مواليد منطقة العجمي الهانوفيل بالإسكندرية، وهي مطلقة منذ 40 يومًا ولديها طفلان، وجمعتها علاقة مع الشاب أسامة، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو المُخلة، وهو يصغرها بـ10 سنوات.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في مصر ألقت خلال الفترة الماضية القبض على عدد من ”اليوتيوبر“ وفتيات ”التيك توك“، بعد رصد الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المصرية عددًا من مقاطع الفيديو التي تحرض على الفجور والفسق، ومن بين هؤلاء حنين حسام وريناد عماد ومودة الأدهم.