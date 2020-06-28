مازحت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها وزوجها احمد العوضي بعد التعليقات التي تحدثت عن زيادة وزونها في احدث ظهور لها.

فقد نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة عبر حسابها على انستغرام مع تعليق: “في الحب.. ان لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ” ليرد عليها العوضي كاتبا: “ده انت كده مع الشخص صح الصح love you”.

يأتى ذلك بعدما تصدرت ياسمين عبد العزيز محرك البحث على جوجل مؤخراً، بعد أن تداول صورة لها برفقة زوجها أحمد العوضى، يرتديان ‏فيها ملابس رياضية، بينما ظهرت ياسمين بوزن زائد، لفت انتباه المتابعين مما أثار ‏تساؤلات حول حملها، وأن الزوجين يستعدان لاستقبال أول مولود ‏لهما.‏

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏”ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة “سينرجي”، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.