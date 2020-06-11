خطفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز الانظار بعد نشرها مقطع فيديو قصير عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ياسمين صبري، في الفيديو، داخل سيارتها وهي تستمع الى أحد أغاني الفنان حميد الشاعري فيما كان يجلس الى جانبها زوجها الفنان احمد العوضي.

وبالرغم من أن الفيديو لم يتخطى الثلاثة ثوان الى انه حظي بنسبة مشاهدة عالية بلغت حوالي نصف مليون بعد ساعة واحدة على نشره.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل “ونحب تانى ليه” مع كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وتارا عماد، من تأليف عمرو محمود ياسين ووقف على إخراجه مصطفى فكرى.