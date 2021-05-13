علقت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز على أحداث نهاية مسلسل “اللي مالوش كبير” والذي شهد موت “الخديوي” الذي يؤدي دوره زوجها الممثل أحمد العوضي.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورتها وهي تبكي، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “انا اتوجعت زي كل الناس ما اتوجعت بس هي دي النهاية الصح لطريق الغلط ..”.

وكان مشهد وفاة (الخديوي) الذي يلعب دوره أحمد العوضي بطل مسلسل “اللي مالوش كبير”، أثر في المشاهدين خاصةً أنه توفي على يد (غزل) ياسمين عبدالعزيز، التي انهارت بشكل تام، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشهد وآخر كلمات الخديوي التي قال فيها “ده عدل ربك أنا عملت كتير غلط وكان لازم أتحاسب”.

يذكر أن مسلسل “اللى ملوش كبير”، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين “جونيور” وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.