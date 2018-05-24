ياسمين عبد العزيز تتعرض لكسر بيدها في أخر يوم تصوير فيلمها الجديد

تعرضت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ للإصابة في أخر يوم تصوير فيلمها الجديد “الأبلة طم طم” بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة للعمل عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الشركة: “في اخر يوم تصوير لفيلم “الأبلة طم طم” سقطت ياسمين عبد العزيز من “الواير” اثناء تنفيذ اخر مشهد في الفيلم واندفعت الدماء من وجهها ويديها وتم نقلها الي مستشفي بـ6 اكتوبر وتم عمل جبيرة ليدها وعمل أشعة على رقبتها وظهرها وفي انتظار التقارير الطبية”.

“الأبلة طم طم” من بطولة ياسمين عبد العزيز، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أيمن وتار، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، إخراج علي إدريس.