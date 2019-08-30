ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ “سيلفي الحمام”

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل بعد نشرها صورة سيلفي التقطتها من امام مرآة حمام وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة التي ظهرت فيها بملابس رياضية قائلة: “سيلفي الحمام”.

وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها فيما علقت صديقتها الفنانة منى زكي على الصورة قائلة: “قمر”.

يذكر أن احدث أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية كان مسلسل “لآخر نفس” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019.