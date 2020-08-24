بعد أن ترددت في الأيام القليلة الماضية شائعات حول حمل الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” لطفلها الأول من زوجها الفنان ” أحمد العوضي ” .

خاصة بعد تداول صورة لها من أحد التجمعات خلال قضائها لأجازتها الصيفية والتي ظهرت بها وهي تحاول إخفاء بطنها بحقيبة اليد التي كانت تحملها .

خرجت ياسمين عبد العزيز لحسم هذا الجدل حول حملها بطريقة غير مباشرة حيث نشرت صورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من داخل صالة الجيم .

والتي ظهرت بها بشكل نحيف عكس ما كانت قد ظهرت عليه في صور سابقة .. كما أن ملامح الحمل لم تتضح عليها بحسب تعليقات المتابعين الذين اعتبروا أن هذه الصور هي رد ياسمين عبد العزيز الغير مباشر على شائعات حملها .