نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بدت فيها بإطلالة لافتة بكنزة رمادية اللون، وعمدت إلى ترك شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة مالسة وماكياج ناعم أبرز ملالمحها. لاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيها وكانت التعليقات: “قمر منور الدنيا، حلوة أوي، جمالك”.
يذكر أن أحدث أعمال ياسمين مسلسل “اللي مالوش كبير” من المقرر أن يعرض فى رمضان 2021، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وغيرهم من الممثلين.
نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بدت فيها بإطلالة لافتة بكنزة رمادية اللون، وعمدت إلى ترك شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة مالسة وماكياج ناعم أبرز ملالمحها. لاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيها وكانت التعليقات: “قمر منور الدنيا، حلوة أوي، جمالك”.